“Freddie Mercury” da concierto a sus vecinos en esta cuarentena

No cabe duda que la gente se las ha ingeniado está cuarentena para no aburrirse en casa, tal es el caso de este hombre que aparece en el video viral ,quien se vistió de Freddie Mercury y dio un concierto a sus vecinos a ritmo de «I want to break Free».

Si bien Muchas personas ya se encuentran completamente hartos de estar en cuarentena y de permanecer encerrados en su casa, hay algunas personas que han optado incluso por hacer tributos a sus cantantes favoritos, como este fan de Freddie Mercury, quién desde su balcón brindó alegría a sus vecinos.

Imitó con gran pasión a Freddie Mercury

Fue a través de redes sociales que se compartió un video viral que dejan ver a este hombre disfrazado del vocalista de Queen, Freddie Mercury, esto mientras entretiene a sus vecinos y canta al ritmo de I want to break Free.

Cabe indicar que este video viral fascinó a miles de internautas debido a la caracterización del hombre y a los pasos que realizaba, pues aseguran que luce muy parecido al cantante, además, como si no bastara con cantar el hombre imitó un video de Queen y apareció con una aspiradora.

Fue así como la actuación de este hombre fue aplaudida no sólo por sus vecinos, a quienes deleitó, sino también a los usuarios de redes sociales que disfrutaron de este video viral, donde este gran fan imitó a Freddie Mercury.

Así mismo los fans de Queen se manifestaron bastante contentos con esta interpretación, pues aseguran que la pasión y la coreografía con la que este hombre decidió dar el concierto a sus vecinos es simplemente admirable.

Para que puedas comparar y apreciar el gran trabajo, así como la increíble pasión y los pasos de baile de este fan de Queen te dejamos el video original de la banda, donde aparece el cantante fallecido Freddie Mercury.