Joven coreano imita a Valentín Elizalde y la rompe en TikTok

Si creías que los habias visto todo, lamentablemente no es así, ya que no has visto a un joven coreano imitando a Valentin Elizalde y la rompe en TikTok con la canción “Vete ya” que circula también en redes sociales en version coreano.

Valentín Elizalde murió en 2006, y su música ha demostrado ser viral después de mucho tiempo, sin mencionar que el excantante sigue presente en memes, canciones y videos de él en redes sociales.

Y así fue con un video que se ha hecho viral que recientemente fue compartido en TiToK, donde se observa a un joven asiático interpretando la canción de “El Gallo de Oro“, sin embargo, no la canta en español como la conocemos, sino que se tomó el tiempo para traducirlo a su idioma natal.

La cuenta de Tik Tok @Lili.lee.mx compartió el video en la plataforma quien al parecer, es un maestro que enseña coreano en México, y da clases en una preparatoria y en una universidad del país.

En el video se observa cómo el joven coreano se caracterizó con una camisa a rayas y un sombrero mientras reproduce la pista de la canción, empieza a cantar en coreano, y con los subtítulos y colocarlos en la parte superior.