Albañil perdió la vida mientras laboraba en construcción de León

León, Guanajuato.- Un albañil cayó de una construcción a una altura de más de 10 metros mientras realizaba sus labores y perdió la vida en León. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente de “Kiko”, como era conocido por sus compañeros, ocurrió cuando estaba colocando un piso en la obra ubicada en la avenida Guanajuato, en la colonia Jardines del Moral.

Los demás trabajadores llamaron al sistema de emergencias inmediatamente y al llegar los elementos de seguridad, los paramédicos se percataron de que el hombre de entre 40 a 45 años de edad ya no contaba con signos vitales. Al parecer, la gravedad de las lesiones provocadas por la caída le impidieron sobrevivir.

La policía municipal acordonó el área y se alertó a la SEMEFO para el levantamiento del cuerpo. Además de que la Fiscalía del Estado ya abrió la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades trabajarán para esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.