Dos ataques armados dejan un muerto y dos mujeres heridas

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre y dos mujeres fueron atacados a balazos en dos hechos diferentes perpetrados en la zona céntrica del municipio de Irapuato.

El primer hecho sangriento se dio en el Fraccionamiento Insurgentes en el callejón Sedesol casi esquina con la calle M. Ricarda, ahí hombres armados a bordo de una motocicleta, dispararon en contra de Jesús “N” apodado como “El Titino” de 44 años de edad, causándole la muerte y quedando tirado en las calles de dicho callejón.

El segundo hecho se dio en el Bar Montecarlo enfrente del hotel Nápoles, en el barrio de San Miguel, ahí un comando armado a bordo de una camioneta descendió, entro al bar y dispararon en contra de dos mujeres, testigos aseguraron que fueron más de 15 disparos los que realizaron los atacantes.

Al bar llegaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos quienes trasladaron a las dos mujeres a recibir atención médica, al parecer una de ellas se encontraba en estado crítico de salud, informaron las autoridades.

En ambos hechos sangrientos, la Fiscalía General del Estado ha abierto carpetas de investigación para dar con los responsables de ambos ataques, hasta el momento no hay detenidos.