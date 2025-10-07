Firman en Irapuato el “Acuerdo de Entendimiento por la Educación Ambiental para la Conservación”

Irapuato Guanajuato.- Como un paso más hacia la consolidación de una cultura ambiental sólida y sostenible, se llevó a cabo la firma del “Acuerdo de Entendimiento por la Educación Ambiental para la Conservación”, una iniciativa que forma parte de las acciones estratégicas del Plan de Educación Ambiental del municipio y de la Estrategia Irapuato 27.

Este acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer la conciencia, el conocimiento y la participación ciudadana en la conservación del patrimonio natural, mediante la colaboración activa entre instituciones educativas, autoridades gubernamentales, sociedad civil y sector privado.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la firma de este acuerdo responde a la necesidad de articular esfuerzos interinstitucionales y comunitarios orientados a impulsar procesos de sensibilización, capacitación y acción colectiva en torno al cuidado del medio ambiente. Asimismo, subrayó que este instrumento formaliza compromisos entre los distintos actores involucrados, garantizando la continuidad y eficacia de las líneas de acción contempladas en el plan.

“Celebro la participación en la firma de este acuerdo con las universidades de Irapuato. Recuerdo muy bien los compromisos que hicimos por el medio ambiente en aquella toma de protesta, el sueño y el propósito de que esta ciudad sea resiliente y amigable con el entorno. Hoy puedo decir que hemos logrado avances importantes, gracias a la suma de esfuerzos de todas y todos”, destacó la alcaldesa.

Como parte esencial de esta estrategia, se contempla la integración de todas las instituciones de educación superior con presencia en Irapuato, en un esfuerzo conjunto por alcanzar de manera óptima las metas del plan. Este convenio se consolida como un instrumento interinstitucional y estratégico, que articula voluntades para fomentar una conciencia ecológica compartida y una cultura ambiental sólida entre la población.

Las instituciones que firmaron este acuerdo fueron:

Instituto Irapuato

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)

Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato–Salamanca

Universidad Incarnate Word

Universidad Quetzalcóatl

Este acuerdo representa un paso firme hacia la construcción de una sociedad más informada, responsable y participativa en la protección del medio ambiente, reafirmando el compromiso de Irapuato con el desarrollo sustentable y el futuro del planeta.

Además, forma parte del eje de atención “Tu Alianza Ciudadana”, incluido en el Plan de Gobierno Municipal.