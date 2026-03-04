Hallan mujer asesinada junto a retén de GN salida Irapuato-Abasolo

Hasta el momento, la identidad de la víctima en situación de calle no ha sido identificada según la Fiscalía

Redacción Notus4 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El cuerpo de una mujer con impactos de bala y otros signos de violencia fue encontrada por ciudadanos a unos metros del retén de la Guardia Nacional en la salida Abasolo, conocida como El Trébol. De acuerdo con información preliminar, la persona estaba en situación de calle, aún sin identificarse su identidad.

El reporte al sistema de emergencias provocó movilización entre las corporaciones de seguridad, que confirmaron el deceso de la mujer en el baldío, donde también al parecer, había construido un refugio improvisado con residuos de cartón, hule y otros materiales.

Luego del acordonamiento del perímetro, la Fiscalía del Estado y el SEMEFO acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y permanece en calidad de desconocida.

