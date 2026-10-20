Capacitan a agricultores de Abasolo para reducir el desperdicio de agua en sus cultivos

Abasolo, Guanajuato.- Productores agrícolas del Cárcamo Oficial de Munguía participaron en una jornada de capacitación en el Módulo de Riego de Abasolo, donde recibieron información sobre técnicas para mejorar el aprovechamiento del agua en sus cultivos y reducir desperdicios mediante una programación más eficiente del riego.

La actividad fue organizada por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Guanajuato, como parte del proyecto denominado Modelo de manejo para la aplicación eficiente del riego por gravedad, que busca optimizar el uso del recurso hídrico en zonas agrícolas donde predominan los sistemas tradicionales.

La estrategia contempla capacitación especializada, acompañamiento técnico y herramientas tecnológicas para que los productores puedan mejorar el manejo del agua sin depender necesariamente de sistemas de riego de mayor costo.

Buscan mejorar la eficiencia del riego por gravedad

De acuerdo con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, el proyecto desarrolla un protocolo para mejorar la aplicación del riego por gravedad, una técnica utilizada en distintas zonas agrícolas de Guanajuato.

La dependencia señaló que este modelo ha demostrado ser una alternativa viable y de menor costo para aprovechar mejor el agua destinada a la producción agrícola.

La capacitación busca que los agricultores cuenten con información técnica para determinar cómo y cuándo realizar sus riegos, de acuerdo con las necesidades de sus cultivos.

Enseñan programación del riego y uso de herramientas digitales

Durante la jornada, los participantes recibieron orientación sobre distintos aspectos relacionados con la administración del agua en las actividades agrícolas.

Entre los temas abordados estuvieron la programación eficiente del riego, el manejo agronómico, las tarifas eléctricas para la agricultura, así como los derechos y obligaciones de los productores.

También se explicó el uso de plataformas digitales que permiten consultar información y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la aplicación del agua en las parcelas.

Además, se presentaron avances de los trabajos realizados en la zona y las acciones implementadas para mejorar el funcionamiento de las unidades productivas.

Agricultura, uno de los principales sectores consumidores de agua

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente destacó que la agricultura concentra una parte importante de la demanda de agua en Guanajuato, por lo que mejorar la eficiencia de los sistemas de riego representa una de las prioridades para el aprovechamiento del recurso.

Mediante el proyecto se busca generar información que permita optimizar los volúmenes utilizados, disminuir pérdidas de agua y mejorar la productividad de los cultivos.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, para impulsar prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación de los recursos hídricos.

La dependencia informó que continuará con el acompañamiento técnico y la capacitación de productores para promover un uso más eficiente del agua en las actividades agrícolas de Guanajuato.