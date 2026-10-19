Abasolo inicia pavimentación de la calle principal de Nombre de Dios

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo inició los trabajos de mejoramiento de la calle principal de la zona de Nombre de Dios, donde se intervendrán 189 metros mediante la colocación de empedrado con huellas de concreto.

La obra busca mejorar las condiciones de tránsito y facilitar los traslados diarios de las personas que viven en la zona, así como de quienes circulan por esta vialidad.

Obra busca mejorar la movilidad en Nombre de Dios

Los trabajos permitirán contar con una vialidad en mejores condiciones y favorecer el acceso a esta zona del municipio, como parte de las acciones de infraestructura para atender las necesidades de la comunidad.

El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Job Gallardo, señaló que estas obras forman parte de las acciones dirigidas a mejorar las vialidades y las condiciones de movilidad de las y los habitantes de Abasolo.