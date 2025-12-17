Rebelión en Morena: se inconforman diputadas por reacomodos en comisiones

Guanajuato, Guanajuato.- Lo que sonaba como escándalo sordo morenista desde hace días, estalló en la penúltima sesión del pleno del Congreso del Estado: con 25 a favor, seis votos diferenciados y un voto nulo, aprobaron modificar la integración de cinco comisiones legislativas, entre ellas la comisión de Justicia, que estaba presidida por María Eugenia García Oliveros.

La removida, que contó con el apoyo de su compañera Maribel Aguilar, subió a tribuna para inconformarse contra la medida y acusó a la dirigencia de su bancada de violencia política en razón de género. La remoción había sido anunciada desde la semana pasada y ahora se oficializó.

Eugenia García Oliveros se pronunció en contra. Dijo no haber argumentos para tomar esa decisión. Recalcó que no se le consultó sobre el tema y cuestionó:

“En este caso de la votación de acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que, como ya referí, está sujeto a aprobación de este máximo órgano de decisión, ¿es acaso que los acuerdos de la junta han de aprobarse de manera automática sin discusión alguna? Si así lo desean está bien, pero hasta después que modifiquen la ley, porque en este momento no es posible”.

Añadió que en la integración de las comisiones, con la excepción de Justicia, se estaría infringiendo en el principio de paridad ni de proporcionalidad y se aumenta la brecha de género.

Lamentó que también se le afecte a su compañera de bancada, Maribel Aguilar González, al agregar los demás cambios de las comisiones legislativas, por lo que solicitó solo modificar la integración de la comisión de Justicia.

Aguilar González pasó también a tribuna y señaló que los cambios representan un retroceso en la lucha en favor de los derechos de las mujeres, pues se trata de quitar a una mujer de un cargo de decisión, como lo es la presidencia de la comisión de Justicia.

Ambas continuaron en el pleno, pero ya en un ambiente de confrontación interna en la bancada morenista.

Integración de las comisiones

En la comisión de Medio Ambiente se integra el diputado de Morena Antonio Chaurand como vocal, en lugar del diputado Ricardo Ferro.

En la comisión de Turismo entra la diputada de Morena Miriam Reyes Carmona como presidenta y sale Ricardo Ferro Baeza.

Lo que corresponde a la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, estará ahora el diputado de Morena David Martínez como vocal y sale Miriam Reyes.

En la comisión de Asuntos Municipales estará la diputada de Morena Plásida Calzada como vocal. Suple a a Abraham Ramos Sotomayor.

En la comisión de Justicia, Ramos Sotomayor estará como presidente en vez de Eugenia García Oliveros.

García Oliveros ha sido la principal impulsora de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario. Es este segundo tema ha tenido coincidencias con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.