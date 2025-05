Federación no aporta, recorta: necesitan 120 millones para rescatar inmuebles históricos

Guanajuato, Gto.- El gobierno municipal requiere 120 millones de pesos para 7 proyectos de remodelación y mejoras de espacios emblemáticos de la ciudad, con valor histórico y arquitectónico y de jurisdicción federal. Al tratarse de monumentos, son necesarios los recursos federales que no sólo no se proporcionan, sino que han sido recortados.

La presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, informó lo anterior. Explicó que esas obras requieren recursos tanto municipales como estatales y federales, estos últimos deben ser asignados por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Sin embargo, no sólo no se han asignado recursos federales, sino que han sido recortados: en 2024 hubo 10 millones menos asignados y en 2023 fueron 15 millones, para este año aún no hay presupuesto asignado, destacó.

Entre los proyectos que ya tiene realizados el gobierno municipal están la remodelación del Puente de Tepetapa, la de la Explanada Alhóndiga de Granaditas, la ex Estación de Ferrocarril, la Explanada de la Plaza de las Ranas en Los Pastitos y el Museo de las Momias.

En el caso de Guanajuato, los recortes han afectado también en un 30 por ciento los recursos de desarrollo de infraestructura para el agua. Esto limita la realización obras de intervención en la zona centro y los callejones, el mantenimiento en la ciudad y proyectos de infraestructura vial, pues los recursos que deben destinarse a estos rubros se asignan a obras que requieren apoyo financiero federal.

Entre las afectaciones por falta de recursos de la federación, la presidenta municipal mencionó las vialidades que se requieren para la movilidad en torno al nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que está por entrar en operaciones en la zona de la deportiva de la Yerbabuena.

La alcaldesa se quejó que la ley está dando más atribuciones y responsabilidades a los municipios, pero no más recursos.

Los recortes no son sólo para Guanajuato, precisó Samantha Smith: afectan a programas de apoyo al turismo y al mantenimiento y desarrollo de infraestructura de muchas otras ciudades del país; es un problema generalizado que se ha dado en los últimos 6 años.

El FAISUM es parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Son recursos que provienen de los impuestos y se distribuyen a los gobiernos de las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.