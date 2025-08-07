Familias de Irapuato reciben escrituras y consolidan su patrimonio

Irapuato, Guanajuato.- A partir de hoy, dos familias irapuatenses ya cuentan con la certeza jurídica de sus hogares, luego de que la alcaldesa Lorena Alfaro García les entregara las escrituras de sus viviendas.

Los beneficiarios fueron Sandra Yanet García Reyes, del fraccionamiento Villas de San Cayetano, y Manuel Arturo Torres, del fraccionamiento Las Liebres, quienes cumplieron este sueño.

Ambas familias recibieron en sus hogares la visita de la Presidenta Municipal, quien, acompañada de personal del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (IMUVII), hizo entrega formal de estos documentos que consolidan su patrimonio.

Lorena Alfaro destacó que este acto brinda certeza jurídica a los beneficiarios y permite el acceso a servicios básicos, en coordinación con las autoridades municipales.

“Me encuentro en la colonia Las Liebres haciendo entrega de la escritura pública que acredita la propiedad del patrimonio de los vecinos de este fraccionamiento. Lo hice también en Villas de San Cayetano. Quiero felicitar a quienes ya realizaron su trámite y decirles a quienes aún no lo hacen, que se acerquen: es importante contar con ese papelito que da la tranquilidad de tener su hogar legalmente registrado”, expresó.

Liliana Pérez Mares, directora del IMUVII, resaltó la importancia de avanzar en la regularización de asentamientos, ya que, con la entrega de escrituras, las y los ciudadanos se acreditan como legítimos propietarios de sus terrenos.

“Estamos por concluir la escrituración del fraccionamiento Las Liebres. Llevamos entregadas 541 escrituras y nos faltan 176 trámites por iniciar. Invitamos a quienes aún no lo han hecho a acercarse al Instituto. Además, tenemos 58 escrituras pendientes por entregar, con lo que completaríamos la regularización total del fraccionamiento”, detalló.

Manuel Arturo Torres, vecino de la calle Libre Asiática, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal. Dijo que desde hace 15 años esperaba este momento, por lo que hoy siente una gran emoción al tener por fin sus escrituras.

Por su parte, Sandra Yanet García Reyes, vecina de la calle José María Morelos y Pavón, comentó que desde hace 8 años recibió su terreno y ha trabajado para construir su patrimonio.

“Ya teníamos tiempo esperando las escrituras, pero desde que ella [la alcaldesa] entró en su gestión, el proceso se agilizó. Ya había entregas anteriores, pero ahora me tocó a mí y me siento muy feliz de contar ya con este documento”, compartió.

Estas acciones generan un impacto positivo en la calidad de vida de las familias, quienes ahora pueden tomar decisiones sobre su propiedad con la tranquilidad de contar con certeza legal.

La entrega de escrituras refuerza el eje de gobierno “Tu Eje Renovado”, encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, quien impulsa la transformación de espacios, el acercamiento de servicios y la mejora continua en el bienestar de las y los irapuatenses.