Ferromex cubrirá gastos de víctimas en accidente de tren

La empresa se hará cargo de funerarias y atención médica independientemente del resultado de las investigaciones, según dijo la gobernadora

Daniela Solórzano7 agosto, 2025

Guanajuato.- La empresa Ferromex cubrirá “los gastos funerarios y hospitalarios, independientemente del resultado de las investigaciones”, expresó Libia Dennise, Gobernadora de Guanajuato. Al parecer, la empresa ferroviaria con más presencia en el país se encuentra investigando las causas del trágico suceso y se hará responsable de las víctimas.

La funcionaria reveló también que mantiene una comunicación estrecha con el Secretario de Salud, Gabriel Cortés acerca del seguimiento de la atención médica que se le está dando a los heridos tras el accidente.

De igual manera, el Secretario de Gobierno, Jorge Lona se encargará de brindar servicios psicológicos y demás acompañamiento que requieran las familias afectadas, pues mencionó que cuentan con ella y con el respaldo de su gobierno para enfrentar este momento doloroso.

