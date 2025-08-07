Constructora genera 2 mil 500 empleos nuevos para Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Grupo Marabis refrenda su confianza en Guanajuato con la expansión de su sexta etapa, con la inauguración de un nuevo edificio para renta y el próximo inicio de la construcción de tres inmuebles adicionales. En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 46 millones de dólares y la generación de 2 mil 500 empleos formales.

Bajo el liderazgo de Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno de la Gente trabaja en coordinación con la iniciativa privada para desarrollar infraestructura productiva que impulse la industria, la prosperidad y la economía estatal.

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, secretaria de Economía, destacó que esta acción se alinea con la política pública orientada a crear empleos de calidad y mejorar el bienestar de las y los guanajuatenses.

“La ampliación del Parque Industrial Castro del Río fortalece las condiciones para empresas nacionales e internacionales, consolidando a Guanajuato como un polo industrial competitivo y sustentable. Esto nos posiciona en el radar global y refuerza nuestro atractivo para el nearshoring e innershoring”, afirmó.

El nuevo edificio suma 11 mil 539 metros cuadrados, mientras que los tres proyectos en desarrollo alcanzarán una superficie combinada de 66 mil 674 metros cuadrados, alcanzado un total de 78 mil 214 metros cuadrados de espacio industrial.

Estos inmuebles tendrán una capacidad para albergar hasta 29 empresas, reforzando la capacidad de atracción de inversiones con infraestructura estratégica y sostenible.

El Parque Industrial Marabis Castro del Río, con 603 hectáreas desarrolladas y 120 en reserva, alberga actualmente a más de 100 empresas. Es parte de los tres complejos industriales del Grupo Marabis en el estado, junto con Marabis Abasolo y Marabis San Miguel en Comonfort, que en conjunto suman 770 hectáreas y agrupan a 115 compañías que generan más de 30 mil empleos.