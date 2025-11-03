Explosión en Waldo’s Hermosillo: otro aparente caso de negligencia

México.- La tragedia en una sucursal de Waldo’s en Hermosillo que terminó con la vida de 23 personas y afectó a 15 más, dejándolos heridos, recuerda a la muerte de 6 trabajadoras en un incendio en Coppel de Culiacán, a más de una década. Al parecer, la explosión podría deberse a fallas en un transformador eléctrico de la sucursal, de ser confirmado, quedaría en la historia como otro caso de negligencia en tiendas de cadenas comerciales, como lo ocurrido en Culiacán.

El hecho ocurrió en el comercio con domicilio en la calle Doctor Noriega, en el centro de Hermosillo y las víctimas mortales fueron 12 mujeres 4 niños y 2 niñas, además de 12 lesionados. Según las investigaciones, hasta el momento no hay pruebas que acrediten que el incendio pudo haber sido provocado, ya que se rumorea que la causa está relacionada con la falta de pago de derecho de piso a grupos criminales que ‘controlan’ la zona.

Los siniestros de Waldo’s y Coppel corresponderían a fallas operativas y la negligencia en cuanto a la falla de protocolos de las tiendas. En el incidente de Culiacán, el incendio fue provocado por un corto circuito y sus víctimas no pudieron escapar debido a que las puertas estaban cerradas con candado, como parte de las políticas de la empresa. En cuanto a Hermosillo, al parecer la sucursal no contaba con autorización vigente de Protección Civil para seguir operando, detectando inconsistencias en sus medidas de seguridad.

Cabe destacar que el gobierno de Sonora ordenó el cierre de las 68 sucursales que se localizan en el estado. Ello derivado de un operativo para revisar las condiciones en que trabajan los establecimientos de la cadena.