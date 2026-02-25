Falsa alarma de bomba en el Poder Judicial Federal causa pánico

Ciudad de México.- Una falsa alarma sobre la colocación de una bomba en el edificio del Poder Judicial de la Federación provocó el desalojo de cerca de mil personas. Los primeros reportes indicaban que el artefacto había sido colocado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, elementos de seguridad aseguraron que no había ningún dispositivo.

El hecho generó pánico entre los ciudadanos, debido a los sucesos de violencia posteriores al abatimiento de “El Mencho” en la mayoría de los estados. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que no había peligro:

“Personal especializado del Agrupamiento #Zorros de la #SSC acudió a un inmueble ubicado en la avenida De los #Insurgentes casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia #SanÁngel, de la @AlcaldiaA, derivado del reporte de una llamada, en la que se indicaba que había un artefacto explosivo en el sitio.

Al momento, los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros.

Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores.”