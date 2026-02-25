Encabeza Alcaldesa encuentro con vecinos de la Fonhapo

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de mantener una comunicación directa y atender los retos de cada zona, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, encabezó un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Fonhapo, donde destacó que la suma de esfuerzos es la fórmula para mejorar el entorno de las familias irapuatenses.

Durante este acercamiento, que forma parte de la Estrategia Irapuato 27, la Alcaldesa resaltó los avances realizados en la zona, como la pavimentación de las calles Salvador Almaraz y María Izquierdo, la reparación de luminarias, la limpieza de pozos, la ampliación del parque público y la entrega de juguetes, entre otras acciones que benefician directamente a las y los habitantes de la colonia.

Alfaro García destacó la importancia de que la ciudadanía se apropie de sus espacios públicos, como el parque local, y trabaje en equipo con las autoridades para prevenir incidencias y consolidar las mejoras alcanzadas.

“Sigamos haciendo equipo, trabajando juntos de la mano; la ciudadanía con nosotros y nosotros con la ciudadanía. Es la mejor fórmula para estar en mejores condiciones y fortalecer el tejido social”, expresó.

Por su parte, las y los colonos manifestaron su gratitud por la apertura y la presencia constante de las autoridades en las calles.

Agustín Barbosa Hernández, representante de los vecinos, señaló que, más allá de ideologías, la atención recibida en la presente administración ha sido un diferenciador clave para su comunidad.

“No recuerdo haber tenido tanta ayuda del Gobierno Municipal como ahora. El hecho de que la Presidenta esté aquí, para nosotros, nos dignifica”, comentó.

Como parte de los acuerdos, las autoridades municipales anunciaron la creación de un colector pluvial en la calle Clavel, que dignificará la zona y beneficiará a más de 34 mil personas.

Asimismo, se reiteró el compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación para la atención de reportes ciudadanos a través de la línea 072, así como el mantenimiento de áreas verdes, el monitoreo constante en materia de seguridad y acciones de prevención para inhibir conductas que afecten la tranquilidad de la colonia.

Finalmente, Lorena Alfaro aseguró que su gobierno continuará siendo cercano y de proximidad, recorriendo las colonias para garantizar que ninguna zona quede en el olvido y que el desarrollo de Irapuato sea para todas y todos.