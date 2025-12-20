Fallece familia en Irapuato por intoxicación, presuntamente mientras dormía

En Los Arenales, tres personas perdieron la vida tras exposición prolongada de monóxido de carbono

Redacción Notus20 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En la colonia Los arenales de Irapuato fueron encontrados los restos de una familia que perdió la vida por intoxicación. Autoridades y elementos de seguridad acudieron a una vivienda en donde una pareja y su hija fallecieron presuntamente mientras dormían a causa de monóxido de carbono.

Al parecer se trataba de una mujer, un hombre y su hijo de 20 años. Según la información oficial la causa fue el monóxido de carbono, un gas inoloro e insaboro proveniente de la quema de gas natural coma común en estufas y calentadores. Al lugar arribaron elementos de protección civil, así como la policía municipal. Sin embargo, cuando entraron los paramédicos y revisaron a los afectados, ya no presentaban signos vitales.

El área fue delimitada en espera del servicio médico forense que se encargó del traslado de cuerpos y posteriormente su necropsia además el hecho fue reportado a la fiscalía.

