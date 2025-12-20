Administración de Huanímaro realizan tradicional Posada Navideña

Huanímaro, Guanajuato.- Como cada año la Administración Municipal que preside la Lic. Laura Villalpando Arroyo cierra las actividades del año 2025 con la tradicional Posada Navideña. Todos los empleados como un solo equipo de trabajo, reunidos como una familia en armonía y amistad, pero un mismo fin continuar con el firme compromiso de redoblar esfuerzos para continuar por el mismo camino el bienestar de los Huanimarenses.

En conocido salón de fiestas se llevó a cabo esta bonita tradición que año con año los trabajadores de la Administración acompañados por miembros del Ayuntamiento y la Alcaldesa Municipal comparten los alimentos y un bonito detalle en el marco de las fiestas Decembrinas 2025.

La alcaldesa Laura Villalpando arroyo dirigió un mensaje a los presentes: agradeciendo por haber coincidido con un equipo de trabajo que van en un mismo rumbo que es el progreso del municipio y el bienestar de las familias.

Dijo también estar agradecida con Dios por la oportunidad de continuar sirviendo como funcionaria a los Huanimarenses que son quienes le dan la fuerza para seguir trabajando este gran proyecto de progreso y desarrollo de Huanímaro.

Para complementar esta posada navideña se preparó y proyecto un video con momentos divertidos y chuscos captados por personal de la dirección de Comunicación Social en distintos eventos realizados durante todo este 2025.