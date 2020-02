Exportan fresa a Estados Unidos

Irapuato, Guanajuato.- El señor Víctor Hugo es originario de la Comunidad de Providencia de Pérez del municipio de Irapuato, Guanajuato y desde hace varios años se dedica al cultivo de fresa así como a la inspección y supervisión de la pisca de esta frutilla que es exportada a Estados Unidos.

La fresa que se cultiva en esta zona de la comunidad Providencia de Pérez es la fresa San Andrea, la Fresa Camino y Fresa Albión, cada una se conoce por su color, tamaño y sabor.

“Para mí es un gran orgullo ser fresero, mis jornadas de trabajo comienzan desde muy temprana hora…me encargo de supervisar a los trabajadores y que corten la fresa adecuada, también superviso el empaque e inspeccionó que la fresa vaya bien y no vaya dañada para enviar calidad a la venta porque esta fresa se exporta a Estados Unidos” comentó el señor Víctor Hugo.

Cada día se envían alrededor de 500 cajas diarias a Estados Unidos, primeramente se mandan a las bodegas en Irapuato y posteriormente vuelven hacer supervisadas para enviarse al extranjero, aunque la temporada fuerte de fresa aún no llega, los proveedores ya comienzan a realizar sus pedidos desde este mes de febrero hasta marzo o abril ya que son meses más movidos.

El señor Víctor Hugo comentó que en estos días que hubo heladas la producción bajo un poco por el cambio de clima, la fresa no se desarrolla bien…el frío pega en diferentes lados y hay que estar cuidando cada uno de los túneles donde se encuentra la fresa. Refirió.

Dijo que además está frutilla se debe estar cuidando mucho de las plagas, como es la plaga de la araña y la chinche ya que son las que más pueden afectar a la fresa y esto provoca que las plantas se sequen y la frutilla se dañe, es cuando se comienza a fumigar para que no afecte el producto.

“A mí me gusta mi trabajo además de que me siento orgulloso de ser irapuatense y ofrecer la mejor fresa para los proveedores tanto nacionales como extranjeros… como guanajuatense me enorgullece y me gusta mucho”, concluyó el señor Víctor Hugo.