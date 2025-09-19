Expo AgroAlimentaria Guanajuato celebra su 30ª edición

Irapuato, Guanajuato.- La Expo AgroAlimentaria Guanajuato® 2025 se prepara para celebrar su 30ª edición del 11 al 14 de noviembre en Irapuato, reafirmando su posición como el evento internacional más importante del sector agroalimentario.

En un encuentro con medios en Mérida, la Directora General de la Expo, acompañada por Miguel Carbajal Rodríguez, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario de Yucatán, y otros representantes del sector, destacó que el evento se ha convertido en un referente mundial, reuniendo a productores, empresarios, investigadores, inversionistas y representantes del sector. Más de 120,000 participantes de México y el extranjero asisten a cada edición.

“La Expo AgroAlimentaria Guanajuato® es un espacio donde la innovación, la sostenibilidad y el conocimiento se ponen al servicio del futuro de la alimentación. En 62 hectáreas de recinto convergen ideas, tecnologías y negocios que impactan directamente en el desarrollo del campo mexicano y mundial”, señaló la directora.

Áreas del evento

Campo Experimental: plántulas, semillas, sistemas de riego, invernaderos y coberturas plásticas aplicadas a la producción agrícola.

Zona Exterior: exhibición de la maquinaria agroalimentaria más innovadora a nivel internacional.

Zona Interior – Nave A: proveeduría pequeña, comercializadores, organismos financieros y gubernamentales, pabellones internacionales, centro de negocios, sala de conferencias silenciosa y Pabellón del Vino y del Queso.

En esta edición participarán más de 750 empresas expositoras, consolidando el poder de convocatoria de la Expo y su impacto en mercados globales. En coordinación con el Gran Bajío, se realizarán encuentros de negocios que permiten vinculación directa entre productores y comercializadores nacionales e internacionales.

Miguel Ángel Carbajal, Presidente del CNA Yucatán, destacó la importancia de la plataforma para promover la sustentabilidad y propiciar el crecimiento integral del sector:

“Debemos sentirnos orgullosos como mexicanos de este tipo de eventos, que sirven para dialogar, construir, hacer negocios y encontrar nuevas formas de hacer las cosas, haciendo más con menos.”

Compromiso con la sostenibilidad

La Expo también refuerza el uso de materiales biocompostables, habilita salas de lactancia y muestra sistemas de riego inteligentes que promueven un mejor aprovechamiento del agua.

Entradas

Los boletos están en pre-venta a $300 en www.expoagrogto.com

y en taquilla a $400. Cada acceso incluye los cuatro días de actividades, conferencias y experiencias dentro del recinto.

La Expo AgroAlimentaria Guanajuato® 2025 es el evento líder del sector agroalimentario a nivel mundial, donde el campo se transforma en futuro, la tecnología se convierte en oportunidad y México se proyecta al mundo.