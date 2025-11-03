Estudiantes guanajuatenses destacan en el Mundial Escolar de Debate en Santiago de Chile

Guanajuato, Gto.- Estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Guanajuato y Celaya participaron en el Mundial Escolar de Debate (MED), que se llevó a cabo en Santiago de Chile, siendo parte de la Selección Mexicana de Debate Escolar (SMDE).

El Club de Debate (CDUG) de Colegio del Nivel Medio Superior participó activamente en esta competencia internacional, donde estuvieron en contacto con equipos de Chile, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y varios lugares de México.

El equipo estuvo conformado por Eranditzi Arreola, de la ENMS Celaya, así como, de la ENMS Guanajuato, Daniel Fonseca Olmos, Wess García Barrón, Leonardo Jesús Sabanero Labra y Flor Verania Silva Ramírez, quien, además de participar en esta modalidad, también lo hizo en la modalidad de “Discurso”, donde llegó hasta las finales en la cuarta posición como mejor discursante de habla hispana.

En una entrevista realizada a las y los jóvenes, dijeron estar muy contentos con la experiencia; sobre todo por los contactos y el conocimiento que pudieron obtener. Además de expresar su deseo por seguir trabajando arduamente para fortalecer el CDUG, agradecieron a su coach Abril Mariqueo y a sus formadores de debate, Roberto Piñón y Alfonso Lam, por el acompañamiento.