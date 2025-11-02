Exitoso carnaval de Festival de la Muerte en una ciudad colapsada

El desfile de Catrinas y Catrines y las danzas guamar y Xantolo impresionaron a miles de asistentes

Velio Ortega2 noviembre, 2025

Guanajuato, Gto.- El Séptimo Festival del Día de los Muertos se consolida como uno de los más importantes del país por su espectacularidad y la cantidad de personas que a él concurren. El costo es una ciudad colapsada en su movilidad, a pesar de las medidas de establecer estacionamientos periféricos. Ante la poca eficiencia de los servicios de transporte, la gran mayoría quiso llegar en su auto al centro de la ciudad y la convirtieron en un caótico estacionamiento.

La tarde del sábado, el desfile de calaveras y catrinas emocionó a miles de personas que atiborraron las calles del centro de la ciudad. Color, música y espectacularidad dan a la celebración capitalina un sentido de carnaval, alejado del misticismo de la fiesta de Día de Muertos, pero con resultados económicos favorables para los sectores empresariales y el comercio popular local.

El esperado recorrido reunió a 20 contingentes procedentes de China, Japón, San Luis Potosí, San Francisco del Rincón y Comonfort, con los Guamares de la Nación Chichimeca, quienes con sus alaridos y danzas acompañadas de fuego provocaron conmoción entre los concurrentes por tratarse una impresionante representación.

Los Guamares son mestizos de Comonfort que retomaron la tradición chichimeca y dan su versión de cómo esa nación vivía y expresaba su sentir ante el fenómeno de la muerte.

También participaron los grupos de danza folclórica Coreda, Xolilistli, Itaí, Urbanity Dance; el grupo de adultos mayores Corloz, Jóvenes que Trascienden, Canta Corazón, Grupo Panteras y la Academia de Artes Zirtep.

De nueva cuenta la Xantolo, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, generó revuelo por lo original de sus atuendos y su peculiar expresión dancística. Se ha constituido en uno de los referentes más valorados en la presentación de grupos invitados al festival.

La caravana llegó a la plaza de las Ranas, donde se llevó a cabo el Concurso de Catrinas, cuyos ganadores fueron:

Categoría más de 15 años

4- Catrina silaoense

3- Catrina Guadalupe Posada

2- Catrina Lady Micte

1- Nayeli

 

Categoría 7 a 14 años

4- La Catrina curtidora

3- Catrín vida y muerte

2- Nathan Alejando Oliva Flores

1- Catrina Papel Picado

El caos

Los espacios periféricos asignados para estacionamientos públicos quedaron rebasados en capacidad o bien no se les usaba debido al costo de 100 pesos para autos y 250 para autobuses, por lo que gran número de automovilistas optó por ir al centro, donde las calles se congestionaron, especialmente la Miguel Hidalgo (Los Pastitos), Alhóndiga y Paseo de la Presa.

Los estacionamientos de la zona centro también quedaron saturados y hubo coches estacionados en rampas y accesos debido a que la calle Subterránea estuvo destinada a ser “El Túnel de la Muerte”.

De las nueve a las diez y media de la noche el traslado era lento, con avances intermitentes a vuelta de rueda. Los taxistas, tanto “verdes” como de plataforma elevaron tarifas de 80 a 150 pesos y hubo cobros hasta de 250 a zonas como Las Teresas, según reportaron usuarios en redes digitales.

El festival concluye este domingo con el Tapete de la Muerte y otras actividades. Indudablemente, el de Guanajuato es el Carnaval de la Muerte con más éxito.

