Celebraron Juglares de Guanajuato 50 años de “función de Muertos”

Guanajuato, Gto.- La agrupación teatral Los Juglares de Guanajuato celebró 50 años de montaje de función de medianoche que cada año se presenta en el marco de la celebración del Día de Muertos. El acto tuvo lugar en la Plaza de San Roque, donde al final el diputado priista Alejandro Arias les entregó un reconocimiento por medio siglo de funciones de muertos y 53 años de creación del proyecto teatral.

La función de medianoche se realizó en el marco de una ciudad con su movilidad colapsada, con las pocas calles disponibles y estacionamientos públicos al tope, además de que tanto el Festival de la Muerte, organizado por la presidencia municipal, como la proliferación de estudiantinas, limitaban el acceso a la plaza, pues las calles eran poco aptas para avanzar caminando.

Fue por eso que el graderío de San Roque apenas se llenó al inicio de la función, pero en el transcurso de la misma todo se copó hasta tener gente apostada en los laterales de la plaza.

Los Juglares iniciaron con un sketch en memoria de escritores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y Garcilaso de la Vega. Con humor despolitizado y sólo con toques de picardía abordaron temas diversos, en donde siempre la muerte fue el eje narrativo, pues la función ha sido montada desde hace medio siglo en el marco del Día de Muertos.

El director de la agrupación, José Rubén Araujo, agradeció la presencia del público. A esta función, en la que sólo el mismo Araujo y Javier Cardoso son parte del elenco original, se agregaron otros integrantes y se recordó en especial Francisco Caballero, uno de los físicamente ausentes que era quien escribía las tradicionales calaveras literarias.

Al finalizar la obra, el diputado Alejandro Arias les entregó un platón grabado con un mensaje de homenaje a Los Juglares por sus 50 años de presentación de la función de medianoche y los 53 como grupo formado.

Cabe señalar que esta agrupación fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de Guanajuato por promoción desde la bancada tricolor en el Congreso del Estado.