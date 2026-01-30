Aseguran en Celaya semirremolque robado con 10 toneladas de alimentos

La FSPE recuperó mercancía valuada en unos 500 mil pesos durante un operativo de patrullaje en la colonia Industrial

Redacción Notus30 enero, 2026

Celaya, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de la Secretaría de Seguridad y Paz, detectaron y aseguraron un semirremolque con reporte de robo que trasladaba 10 toneladas de productos comestibles.

Esto derivó de los trabajos permanentes de patrullaje de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), en la colonia Industrial.

El personal operativo detectó un semirremolque tipo caja seca estacionado sobre la calle Oriente; al realizar la inspección, localizaron en su interior cajas con productos comestibles enlatados cuyo valor es aproximadamente de 500 mil pesos.

Los oficiales confirmaron a través del Sistema Estatal C5i que el semirremolque contaba con reporte de robo vigente, registrado en el mismo municipio. Posteriormente, acudió un representante de la empresa afectada, quien realizó la identificación tanto de la unidad como de la mercancía recuperada.

El semirremolque y la mercancía fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, para la integración de la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad y Paz invita a denunciar para combatir el robo a autotransporte y otros delitos. Cualquier hecho puede ser reportado de manera anónima al 089 para contribuir a fortalecer la seguridad y prevenir actos ilícitos.

Periódico Notus
