Exhortan a evitar quema de esquilmo tras incendio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades del Gobierno de Irapuato, exhortó a la población a evitar la práctica de la quema de esquilmo o pastizales, para prevenir incidentes como el registrado el 11 de marzo, en el que un pastizal se incendió, dando alcance a un predio dedicado al procesamiento de residuos especiales, ubicado a la salida a León.

Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, informó que el incendio está controlado al 95%, por lo que se mantienen los trabajos en el lugar, para sofocar en su totalidad el fuego.

Además, la Alcaldesa agradeció y resaltó la pronta intervención de los cuerpos de emergencia de Irapuato, así como el apoyo de corporaciones de otros municipios, el estado y la ciudadanía.

“¿A qué nos llama esto? Pues a la reflexión, viene la temporada de calor, apenas vamos empezando y, como todos ustedes ya saben, la quema de esquilmo se da por todos lados, por una irresponsabilidad de parte de ciudadanos que tienen esta práctica, ayer vimos un hecho muy lamentable que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales de víctimas, pero que si nos pone en alerta de lo que no se debe de hacer es quemar el esquilmo y yo creo que, en este sentido, vamos a incrementar la información para que la gente no tenga esta práctica”, mencionó.

Ricardo Benavides Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, reportó que, para lograr retener el incendio, se han utilizado 820 mil litros de agua, se dio atención pre hospitalaria a seis elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes recibieron oxigenoterapia y, en total, se afectaron 8 hectáreas con el incidente, rescatando en el lugar a animales de granja y domésticos, que fueron atendidos por veterinarios.

“En este momento se encuentra el incendio en un 95% controlado en la periferia del mismo y se realizan los trabajos necesarios para la remoción de los escombros y posibles pequeños fuegos que se encuentren”, indicó.

Además, el director de Sustentabilidad, Gonzalo Guerrero Guerrero, informó que este incidente no representa ningún riesgo para la salud de las y los ciudadanos; se trabajará con las autoridades ambientales para determinar el daño total ambiental que este incendio provocó.

Las autoridades municipales agradecieron el apoyo de elementos de Bomberos de otros municipios, como Valle de Santiago, Salamanca, Abasolo, Pénjamo, la Asociación Estatal de Bomberos, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Marabis, Japami, Servicios Públicos, Corporativo SECA y la ciudadanía en general.

