Confrontan posturas en torno al aborto en el Congreso

Guanajuato, Gto.- Convocada por la Comisión de Salud Pública llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato en materia de interrupción del embarazo.

Las iniciativas plantean, entre otros aspectos, que se deberán prestar servicios de salud sexual y reproductiva, así como de planificación familiar; además integran un capítulo sobre interrupción legal del embarazo.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que la iniciativa que proponen busca que el derecho a decidir sea respetado en la entidad. Asimismo, puntualizó que el objetivo de la propuesta es, entre otras cosas, establecer que las dependencias y entidades públicas de salud del Estado procederán a realizar la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, hasta la décima segunda semana completa de gestación cuando la mujer o persona gestante interesada así lo solicite.

De igual manera, que tendrán la obligación de poner a disposición de las mujeres y personas gestantes servicios de consejería médica, psicológica y social, así como información objetiva, veraz, suficiente y oportuna con perspectiva de género e interseccionalidad sobre los procedimientos, sus posibles riesgos y consecuencias, a efecto de que puedan tomar la decisión de manera libre e informada, garantizando su derecho a decidir.

La primera en hacer uso de la voz fue Areli Vázquez Juárez de la Red de Acompañantas León, se refirió a las consecuencias mentales que tiene el aborto, señalando que hasta el momento no se cuenta con evidencias que genere ese tipo de consecuencias; la realización no provoca efectos psicológicos, pero si temor y angustia.

Por su parte, Patricia González Lugo de los Inocentes de María A.C., refirió que defender la vida es un compromiso; que en México se está a una sobrevida de 25 semanas; que es un derecho constitucional aún para los más pequeños e indefensos.

María Alcántara Loredo de la Red de Acompañantas León, presentó dos casos de jóvenes que se vieron en situación de abortar y tuvieron que hacerlo solas, una de ellas un caso en Guanajuato en donde le negaron el servicio y le comentaron que de regresar la encarcelarían.

En su oportunidad, Marissa Bueno Elizararrás de la Red de Acompañantas León, mencionó que el aborto existe y que penalizarlo provoca que lo hagan en la clandestinidad siendo de las principales causas de muerte; además de que negarlo perpetua la violencia contra la mujer.

Nayeli Tello Mendoza, de la misma asociación, comentó que en este periodo se han asistido a 381 personas, porque con o sin su permiso las mujeres seguirán abortando; mientras que, Irene Fuentes Varela, de Sororas y Rebeldes SMA, comentó que obligar a una mujer a tener un hijo que no desea sí provoca consecuencias psicológicas tanto para ellas como para sus hijos, que se debe garantizar el servicio sin posturas ni dogmas, así como otros servicios de educación, planificación y prevención.

En su intervención, Maribel Luna Martínez, de Católicas por el Derecho a Decidir, indicó que se estaba abordando un tema fundamental, el derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva pero, sobre todo, a decidir sobre su vida; que la laicidad es el principio que garantiza el derecho a decidir en libertad sin imponer creencias.

Ithamar Pérez Mendoza del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, comentó que la legalización del aborto no protege a la mujer, en muchos casos las pone en situaciones de violencia o coerción. Agregó que en la entidad no hay hasta el momento ninguna mujer en prisión por practicarse uno, y que se debe trabajar en políticas públicas integrales que promuevan la vida.

Luis Manuel Orozco Castellanos de Homies en Cristo mencionó que la vida se da desde la concepción, a los 19 días inicia el desarrollo del sistema nervioso donde está formado el hipotálamo; mientras que Manuel Rodríguez Frausto, Life Guards, comentó que esto es en contra de la formación de un médico, ya que cada vez hay más médicos y enfermeras fríos, dispuestos a favorecer la muerte, la eutanasia, el aborto.

Al emitir su opinión, Ameyali López Ramírez de la Iglesia Senda de Vida A.R. manifestó que el bebé es un sujeto individual, diferente a la madre, que por estar dentro del útero no dejan de ser personas y se está atentado a su derecho universal de la vida; todo procedimiento médico tiene riesgos y que se vuelva legal no genera ninguna seguridad para la mujer ni a corto ni a mediano plazo.

Por su parte, Adriana Garza de Casa de Vida Raquel hizo un llamado a todos los ciudadanos del estado al señalar que hoy las mujeres de Guanajuato las necesitan. Cuestionó si estas iniciativas realmente van a coadyuvar a protegerlas, y pidió que no permitan consolidar falsas soluciones que llevan a las mujeres a múltiples consecuencias, que les toca salvaguardar todas las etapas de las mujeres.

Leonardo Alvarado Zamudio de la Fundación Choose Life remarcó que sí existen trastornos psicológicos, y no hay ningún beneficio; que hay cinco hombres encarcelados por contribuir a abortar, pero ninguna mujer en la entidad; que la vida humana no es negociable y un grito de auxilio de las mujeres a las que el sistema les hay fallado.

Uriel Colchado Esqueda del Frente Nacional por la Familia GTO comentó que el problema real no es el aborto, sino la falta de atención obstétrica oportuna, que hacerlo legal no lo hace seguro; que el Congreso del Estado no está obligado a aprobar el aborto, que la jurisprudencia solo obliga a los jueces; y que lo que se busca hacer es imponer el aborto como un derecho a la salud.

Nancy Beatriz de Santiago López, AMESSE A.C. y USEM A.C., resaltó que la dignidad humana no está en convertir a la mujer en la asesina de su propio hijo; que ningún derecho se impone eliminando otro, que el derecho básico es el de la vida.

En su oportunidad, Yazmín Cano Hernández de DDESER Nacional y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, se sugiere capacitación permanente del personal de salud, fortalecimiento del sistema de salud, la despenalización del aborto salvaguarda la salud pública y que abortar es recuperar un proyecto de vida.

La pabista Angélica Casillas Martínez mencionó que las opiniones vertidas en la mesa son fundamentales para llevar a cabo un proceso de análisis que refleje las aportaciones, visiones y opiniones que serán parte esencial en la construcción de estas iniciativas.

La morenista Martha Edith Moreno Valencia remarcó que sostener estas reuniones era un privilegio porque por décadas estos temas no se habían podido tocar; que no se trataba de aborto sí o no, que las mujeres lo han hecho por mucho tiempo, que lo que se está tratando de regular son las condiciones en las que se está haciendo.

Sandra Alicia Pedroza Orozco aclaró que la iniciativa no propone despenalizar el aborto forzado, que se defienden las maternidades deseadas y se protege a quienes sí quieren ser madres; en cuánto al derecho a la vida no iba a cuestionar porque era un tema que ya estaba abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y que el derecho a la objeción de conciencia no está reconocido en ningún marco jurídico, pero si se está defendiendo en su propuesta.

La panista María Isabel Ortiz Mantilla agradeció la participación de las personas, que el debate se trata de garantizar un derecho fundamental y enfatizó en cómo se quiere atender verdaderamente a las mujeres y liberarlas de esa violencia, así como hacer lo propio para que no encuentren una única salida, que la agenda es más amplia que aborto si o no, que se trata de trabajar en las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres y garantizar todos sus derechos.

Su compañera Ana María Esquivel Arrona habló sobre cómo se tiene que atender a la mujer en materia de salud en todos los sentidos, porque su obligación es servir a todas y todos los guanajuatenses; mientras que la legisladora Angélica Casillas Martínez indicó que lo que se está privilegiando es la salud de la mujer y el acompañamiento para que esté bien, que la entidad esta por debajo de la media en muerte materna.

Finalmente, el morenista Antonio Chaurand Sorzano argumentó que era evidente que había dos posturas que tienen argumentos y razones válidas, indiscutiblemente, y que como sociedad les corresponde llegar a un acuerdo. Resaltó que estaba a favor de la vida, pero también en contra de criminalizar a una mujer por decidir; toda la información a las mujeres sobre el embarazo y el apoyo, así como el respeto absoluto a la decisión que tome.

Los trabajos de la mesa estuvieron encabezados por el diputado Antonio Chaurand Sorzano. Lo acompañaron las diputadas Ana María Esquivel Arrona, Angélica Casillas Martínez, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Martha Edith Moreno Valencia, Miriam Reyes Carmona, Luz Itzel Mendo González, María Isabel Ortiz Mantilla, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Karol Jared González Márquez; así como el congresista Ernesto Millán Soberanes.

Además, participaron representantes de las asociaciones Red de Acompañantas León; Los inocentes de María A.C.; Red de Acompañantes de Aborto León; Las Constituyente MX Feministas; Sororas y Rebeldes SMA; Asociación Nacional de Padres de Familia; Católicas por el Derecho a Decidir; Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato; Ipas Latinoamérica y el Caribe; Homies en Cristo; Iglesia Senda de Vida A.R.; Casa de Vida Raquel; Fundación Choose Life; Frente Nacional por la Familia GTO; y AMESSE a.C. y USEM A. C.

