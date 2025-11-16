Arrollan y mueren dos jóvenes que iban en motociclista

Los hechos ocurrieron en la carretera a Carbonera

Redacción Notus16 noviembre, 2025

Guanajuato, Gto.- Una nueva tragedia de motociclistas sacudió a la capital del estado: dos jóvenes murieron cuando al parecer su vehículo fue alcanzado por otro automotor. El percance ocurrió la madrugada del sábado en la carretera a Carbonera ha dejado a dos jóvenes sin vida.

El vehículo responsable que iba a exceso de velocidad, los embistió, se dio a la fuga y los dejó a su suerte. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada. Los cuerpos de emergencias llegaron al lugar, pero los jóvenes ya habían fallecido.

La policía estatal acordonó la zona y la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes para dar con el responsable del accidente.

Este percance es el de mayor gravedad en las últimas semanas. En esta capital se han registrado al menos siete accidentes que involucran a los motociclistas.

Los más graves, aparte del ocurrido en carretera periférica, han sido los de motociclistas que se accidentan en el puente de la Glorieta Santa Fe.

