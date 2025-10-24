¡Evita multas!, realiza tu verificación vehicular a tiempo

Guanajuato, Guanajuato.- Como parte de las acciones para contribuir con la verificación vehicular, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) consolida estrategias para promover que la gente verifique sus automóviles y así mejorar la calidad del aire.

El Programa Estatal de Verificación Vehicular que se implementa en el Gobierno de la Gente que encabeza la Maestra Libia Dennise García Muñoz Ledo, es uno de los principales instrumentos para el control de las emisiones provenientes de los vehículos en circulación (fuentes móviles), lo cual se realiza a través de certificar que estas emisiones se encuentran dentro de los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas en la materia.

Entre algunas de las acciones que se implementan son la campaña titulada “Con verificación se respira mejor”, la cual tienen el propósito de fortalecer el cumplimiento del programa estatal de verificación vehicular y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la gente.

También, se llevan a cabo capacitaciones a los municipios en materia de verificación vehicular, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal encargado de la implementación del programa.

Adicionalmente, se llevó a cabo Foro para el Mejoramiento del Programa Estatal de Verificación Vehicular con la participación de titulares y representantes legales de los centros cuyo objetivo fue reforzar acciones coordinadas para beneficio del servicio y la gente.

A la par, se mantienen vigentes los convenios de colaboración para el reconocimiento de las constancias y distintivos tipo “Doble Cero”, “Cero”, “Uno”, “Dos” y “Exento” con la Ciudad de México y el Estado de México.

Cabe destacar que en el Estado de Guanajuato actualmente, se cuenta con 130 centros de verificación, así como 3 verificentros en 34 municipios, y durante el primer semestre del presente año se verificó un 37.76 % es decir 662,885 vehículos y en el segundo semestre de 2025 con corte al 14 de octubre se han verificado 397,698 vehículos que significa un 22.65 % del padrón vehicular.

El Gobierno de la Gente a través de la Secretaría del Agua del Agua y Medio Ambiente (SAMA) invita a la población a verificar su automóvil y contribuir a mejorar la calidad del aire.