Eugenio Derbez denuncia falta de insumos en IMSS Tijuana

Baja California.- Eugenio Derbez denunció que en una clínica del IMSS de Tijuana no cuentan con insumos suficientes para atender coviv-19; lo tunden en redes sociales. El IMSS dice que es una noticia falsa, pero la realidad es que hay 381 empleados con coronavirus y el gobernador Jaime Bonilla dijo que si es cierto que “la gente está cayendo como moscas”.

El comediante Eugenio Derbez, leyó una carta que le mando un médico en la clínica No. 20 de Tijuana, “tristemente ha de haber muchas clínicas que están pasando por lo mismo… ‘no contamos con el equipo y material para poder protegernos, lo que estamos comprando es de nuestra propia bolsa, las autoridades correspondientes no nos resuelven nada”.

En redes sociales, el video de Eugenio Derbez, fue noticia nacional con más de 38 mil 500 veces compartidas y 70 mil personas que mostraron estar de acuerdo.

Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana ⬇️ pic.twitter.com/Oh1N0t2RcE — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

Sin embargo, a los pocos minutos en IMSS de Baja California respondió y dijo “sobre mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de #COVID19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales”.

A la par una Mensaje de la Dra. Desiree Durante, titular del IMSS en Baja California dirigió un mensaje a Eugenio Derbez para hacerle saber que la información que hoy difundió, es falsa; la doctora le reclamó al actor y le dijo que no debía crear miedo, “a usted y a todo líder opinión que nos dejen hacer nuestro trabajo”.

Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana ⬇️ pic.twitter.com/Oh1N0t2RcE — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

Es una lástima que el gobierno oculte información: Derbez

De la misma forma Eugenio Derbez, reitero que no es una noticia falsa y que es una lástima que el gobierno le dé más importancia a su mensaje, que a las necesidades de los médicos

“Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas”, dijo el comediante.

⁦@IMSS_BC⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

Gobernador de Baja California le da la razón a Eugenio Derbez

El gobernador Jaime Bonilla, dijo que “el talón de Aquiles es el seguro social, me sigue preocupando que los mismos médicos, estamos viendo que la gente están cayendo como moscas… esos señalamientos algunos de ellos son ciertos, si habido un descuido del Seguro Social, hay que decir las cosas como son el IMSS en Baja California no se acató, no son mentiras”.