Alfredo de 11 años necesita atención especializada tras accidente en Salamanca-Valle

Su madre y su hermano perdieron la vida, familiares piden apoyo para trasladarlo a un hospital especializado

Redacción Notus30 septiembre, 2025

Valle de Santiago, Guanajuato.- Alfredo Rodríguez Solano, pequeño de 11 años que fue una de las víctimas del choque entre un taxi y una camioneta en la carretera Salamanca-Valle de Santiago se encuentra grave de salud. Sus familiares solicitan apoyo para trasladarlo a un hospital donde puedan brindarle la atención médica requerida.

Este martes por la mañana se reportó un accidente cerca de la comunidad Los Lobos, en Salamanca. Alfredo iba a bordo de un taxi Nissan Versa junto a su madre y su hermanito, la colisión entre el vehículo y una camioneta Ford derivó en la muerte de sus familiares, además del conductor de la camioneta.

Dos personas más resultaron lesionadas, el menor, por su parte, se encuentra con múltiples fracturas; en el tórax, una pierna, un brazo y el cráneo. Además de que sus pulmones están perforados.

Alfredo fue trasladado al hospital del Bicentenario en Valle de Santiago, pero se requiere reubicarlo para que pueda ser auxiliado de manera especializada por los daños sufridos. Con el traslado inmediato, las probabilidades de vida aumentan.

Redacción Notus30 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información