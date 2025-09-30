Alfredo de 11 años necesita atención especializada tras accidente en Salamanca-Valle

Valle de Santiago, Guanajuato.- Alfredo Rodríguez Solano, pequeño de 11 años que fue una de las víctimas del choque entre un taxi y una camioneta en la carretera Salamanca-Valle de Santiago se encuentra grave de salud. Sus familiares solicitan apoyo para trasladarlo a un hospital donde puedan brindarle la atención médica requerida.

Este martes por la mañana se reportó un accidente cerca de la comunidad Los Lobos, en Salamanca. Alfredo iba a bordo de un taxi Nissan Versa junto a su madre y su hermanito, la colisión entre el vehículo y una camioneta Ford derivó en la muerte de sus familiares, además del conductor de la camioneta.

Dos personas más resultaron lesionadas, el menor, por su parte, se encuentra con múltiples fracturas; en el tórax, una pierna, un brazo y el cráneo. Además de que sus pulmones están perforados.

Alfredo fue trasladado al hospital del Bicentenario en Valle de Santiago, pero se requiere reubicarlo para que pueda ser auxiliado de manera especializada por los daños sufridos. Con el traslado inmediato, las probabilidades de vida aumentan.