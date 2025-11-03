Binomio canino de las FSPE detecta productos ilegales valuados en más de 347 mil pesos en Salamanca

Guanajuato, Gto.- Gracias al agudo olfato, producto de su entrenamiento y disciplina, un binomio canino de la División K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) permitió el aseguramiento de productos ilegales con un valor estimado superior a los 347 mil pesos, tras un operativo.

La intervención se efectuó en una empresa de paquetería del Parque Industrial Salamanca, como parte de las acciones de la estrategia CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), implementada por la Secretaría de Seguridad y Paz para combatir el tráfico de mercancías ilícitas.

Durante la inspección, realizada en presencia del encargado del establecimiento, el agente canino “Momo”, especializado en detección de narcóticos, marcó positivamente 61 paquetes que contenían productos presuntamente ilícitos. Al revisarlos, el personal de FSPE localizó 666 vapeadores con nicotina, 29 vapeadores con extracto de cannabinoides y 470 dosis de presunta marihuana en diferentes presentaciones.

Cabe recordar que los vapeadores y los extractos derivados del cannabis son productos ilegales en México desde 2021, cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) prohibió su importación, distribución, comercialización y publicidad, debido a los efectos nocivos comprobados para la salud, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Salamanca, para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad y Paz subrayó que este tipo de acciones protegen la salud pública al tiempo que impactan las finanzas del crimen al evitar que productos ilegales lleguen al consumo cotidiano o sean utilizados como fachada para el tráfico de drogas.

La estrategia CONFIA continúa fortaleciendo las acciones basadas en inteligencia, prevención y proximidad, a fin de responder efectiva y rápidamente frente a actos delictivos.

La dependencia estatal reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al 089, una herramienta esencial para continuar protegiendo a las familias guanajuatenses.