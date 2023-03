Estudiantes de la Preparatoria Oficial de Pénjamo cuentan sus historias

Pénjamo, Guanajuato.- Tras la manifestación derivada por el 8M, en las inmediaciones del plantel emanado de la Universidad de Guanajuato estudiantes dieron sus testimonios ante su lucha.

Las estudiantes compartieron sus testimonios de forma anónima, para proteger su identidad.

“El profesor de Ambiental, Héctor “N” era muy buena onda al principio, pero después empezó agarrar mucha confianza y llegó un momento donde me empezó a decir cosas que no entendía, en medio de una clase enfrente de todos me dijo que yo era una mujer de ‘cascos ligeros’ y que me gustaba andar con varios hombres, cuando me lo dijo todos se empezaron a burlar de mí, en otra ocasión me dijo que me encantaba hincarme para los niños y eso me hizo sentir peor, muy sucia y creo que no es justo”

“Yo me siento enfrente de la clase y nos tocaba la clase con el profesor Job “N” con quien estaba haciendo mis trabajos y el llegó saco una silla y se sentó enfrente de mí a muy poca distancia y me empezó a decir que si le entendía al trabajo, le dije que sí que muchas gracias ya se podía ir, se lo repetí en tres ocasiones porque inmediatamente me sentí incomoda, estaba muy cerca de mi y en clase uno de mis amigos le hablo al profesor y no fue, le dijo que él tenía que ir hasta donde estaba el, le volví a decir que si le entendía que se podía retirar y no se fue hasta que se terminó la clase, saliendo me dieron muchas ganas de llorar me sentí muy incómoda”

“La escuela encubre muchos acosadores, quiero decir que mi ex es un violador y nadie hace nada y sigue aquí en la escuela muy tranquilo y cuando fui a la fiscalía a denunciarlo me dijeron que no podía por ser menor de edad y además de que no tenia pruebas de cuando me violo y lo que yo he pedido es que ya no esté aquí, como voy a venir a la escuela sabiendo que mi violador viene todos los días a clases, hoy por eso alzó la voz”