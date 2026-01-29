Asesinan a mujer leonesa y a su hijo en su propio domicilio

Una agresión armada acabó con la vida de Gloria y su hijo Juan Ángel residentes de Parques la Noria

Redacción Notus29 enero, 2026

León, Guanajuato.- En la colonia Parques La Noria, en León, se reportó una agresión armada, dejando como saldo 2 personas sin vida. La información preliminar señala a una mujer que respondía al nombre de Gloria, con 51 años de edad, y su hijo, Juan Ángel de 22 años, quienes fueron asesinados a balazos en su domicilio de la calle Parque Colombia.

Al parecer, el hecho ocurrió mientras descansaban y el ataque fue escuchado por vecinos, que llamaron al sistema de emergencias tras los disparos. La Policía Municipal, así como paramédicos llegaron a la vivienda, descubriendo que tanto la mujer como su hijo ya no se encontraban con vida.

Al lugar llegó también la Fiscalía del Estado y la SEMEFO, que se encargaron de iniciar las investigaciones correspondientes, identificando el móvil de lo sucedido. Según información extraoficial, el joven acababa de salir de un anexo y los presuntos responsables lo buscaban a él. Su madre, supuestamente, fue una víctima colateral.

