Estudiante de la UG destaca en proyectos aeroespaciales y colabora con especialistas de la NASA

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) es semillero de talento juvenil con alto potencial, tal es el caso de Juan Luis López Osorio, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca (DICIS), quien, a partir de una trayectoria vinculada con la ciencia, destaca por su participación en convocatorias nacionales e internacionales.

Entre estas experiencias se encuentra su participación en convocatorias emitidas por SpacePort MX (SPMX), a través de torneos de Diseño de Hábitats Espaciales, los cuales le permitieron conocer instalaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), así como trabajar de cerca con ingenieras e ingenieros de la NASA, SpaceX y otras agencias de la industria aeroespacial.

De acuerdo con Juan Luis, la búsqueda de estas opciones académicas y extracurriculares fue clave tras la pandemia por COVID-19, cuando todo parecía incierto y nuevo. En ese momento, durante su etapa de bachillerato en la Escuela del Nivel Medio Superior (ENMS) de Salamanca, comenzó a revisar convocatorias y a aplicar los conocimientos adquiridos en clase.

Otro factor que reconoce y agradece, señaló, fue el acompañamiento del profesorado. En especial, recuerda el apoyo de su entonces tutor, el profesor Juan Antonio Sánchez Márquez, quien, junto con otros docentes, impulsaba el desarrollo de habilidades extracurriculares, fortaleciendo su formación académica.

“Si surgía una convocatoria de Samsung u otras, participábamos. Siempre había algo que hacer y eso es muy valioso, porque no es común que un maestro dedique tanto tiempo extra a los estudiantes”, comentó.

Estas oportunidades, recalcó, no fueron casos aislados, ya que una gran parte de sus excompañeros de preparatoria accedió a experiencias similares, aprovechando procesos de internacionalización, algunos de ellos en Japón. Incluso, señaló que estas vivencias impulsaron su desarrollo profesional, ya que varios de ellos actualmente laboran en empresas internacionales como Meta Platforms.

“Me siento muy afortunado por los maestros que he tenido y por la gente que trabaja en SpacePort MX, porque realizan un acompañamiento cercano con las y los jóvenes”, expresó.

De esta manera, destacó a la UG como una plataforma educativa clave para alcanzar estos objetivos, así como el acompañamiento que ha encontrado en otros espacios de vinculación, gracias a su compromiso y pasión por la ciencia, y a la confianza y seguridad que ha desarrollado para afrontar los retos que implica cada oportunidad.

“Como estudiante, a veces el extranjero se percibe como algo lejano y uno se minimiza. Sin embargo, al estar allá y con el acompañamiento que recibes, te das cuenta de que son jóvenes como tú, con las mismas inquietudes.

Muchas veces creemos que existe una distancia enorme, pero en realidad no es así: deja de ser un sueño lejano y se convierte en algo alcanzable”, compartió.

Así, ha marcado su trayectoria al participar en torneos de SPMX desde el Bachillerato Bivalente en la ENMS Salamanca. En la edición más reciente, tuvo la oportunidad de viajar al Kennedy Space Center, en Florida, compartiendo su experiencia con quienes participaban por primera vez: “uno va entendiendo qué sirve y qué no.

No puedes transferir tu experiencia como si fuera un chip, pero sí puedes decir: “Yo ya intenté esto y no funcionó’”, explicó.

“En el último concurso desarrollé modelos estructurales y algo llamado análisis topológico. Funcionaba como un gran hackathon, donde había muchos problemas y distintas formas de resolverlos: podías programar, hacer un modelo 3D o analizar distintos escenarios. En esta ocasión, la temática fue la órbita de Venus y el equipo obtuvo el segundo lugar”, destacó.

Asimismo, señaló que los torneos de SPMX cuentan con validez en Estados Unidos, lo que facilita el acceso a talleres de verano y programas con universidades como Wisconsin-Madison.

Además de su participación en diversos concursos, ha asistido a olimpiadas de matemáticas, informática y química. Asimismo, a los talleres Ciencias para Jóvenes, organizados por el Centro de Investigación en

Matemáticas en coordinación con la Universidad de Guanajuato, así como por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, cuenta con experiencia en el WER México -Torneo Mundial de Robótica Educativa-, dentro del top 20 a nivel nacional.

Estos espacios han favorecido la creación de vínculos con personas involucradas en distintos proyectos y le han brindado entornos propicios para su desarrollo académico y personal.

“Cuando terminas congeniando con la gente, te sientes más acompañado. Yo soy una persona dentro del espectro autista; muchas veces me cuesta la parte social y ciertas dinámicas. Y, aunque no lo estés, entiendo que como adolescente a veces dices: ‘me siento raro’ o ‘como que nadie me entiende’. Pero cuando te vas integrando a círculos, puede ser en las ciencias, en las artes, en donde se promueve una sana convivencia y el crecimiento de las y los jóvenes, es cuando te sientes más seguro y adquieres la confianza para decir: ‘ahora vamos a hacer esto’”, expresó.

Otra de las habilidades que ha puesto en práctica Juan Luis, es la elaboración de artículos académicos, por lo que manifestó su interés en cursar un posgrado al concluir la licenciatura, con el objetivo de continuar su desarrollo profesional en una empresa transnacional o en el sector energético. Sus áreas de interés incluyen termofluidos, transferencia de calor, refrigeración, celdas de hidrógeno y energía, campos que considera estratégicos debido a su impacto en el consumo energético.

Finalmente, Juan Luis exhortó a las y los jóvenes a aprovechar los espacios y convocatorias de la propia Universidad de Guanajuato, como de organismos tipo SPMX y diversas instituciones, ya que dichas experiencias, dijo, permiten rodearse de personas con intereses afines, generar redes académicas y profesionales, así como fortalecer la confianza personal.