Corre atado de manos con tu pareja en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Con el objetivo de fomentar la convivencia, el deporte y la unión entre parejas, amigos y familias, este 14 de febrero se llevará a cabo la Segunda Carrera Recreativa del Amor y la Amistad en el municipio de Huanímaro, evento que dará inicio a las 7:00 de la noche.

Bajo el lema “Demuestra tu cariño a esa persona especial”, la carrera invita a participar en pareja, en grupo o de manera individual, aunque el sello distintivo de esta actividad será que los competidores correrán atados de las manos, ya sea con su pareja o con un grupo de amigos, promoviendo el trabajo en equipo y la complicidad entre los participantes.

Para esta segunda edición se espera la participación de más de 250 corredores, cifra que rebasa ampliamente las expectativas, luego de que, en la primera edición, realizada el año pasado, se registrara la asistencia de 150 personas, reflejando el crecimiento y aceptación de esta iniciativa recreativa.

Al concluir la carrera, los organizadores realizarán la rifa de varias cenas románticas, un incentivo especial para celebrar el Día del Amor y la Amistad entre los participantes, especialmente para los enamorados que decidan sumarse a esta singular competencia.

Con este tipo de actividades, Huanímaro continúa impulsando eventos deportivos y recreativos que fortalecen el tejido social y ofrecen espacios de sana convivencia para la ciudadanía, combinando el ejercicio físico con la celebración de fechas significativas.