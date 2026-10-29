Zoológico de Irapuato ofrecerá entrada gratis a niños disfrazados este 30 y 31 de octubre

Irapuato, Guanajuato.- El Zoológico de Irapuato ofrecerá promociones especiales los próximos viernes 30 y sábado 31 de octubre, con motivo del Día de Muertos y Halloween. Los niños que acudan disfrazados y midan hasta 1.40 metros de estatura podrán entrar gratis al parque, siempre que estén acompañados de un adulto.

Isabel Buenrostro Azúa, gerente de Relaciones Públicas del ZooIra, informó que los menores que cumplan con estos requisitos también tendrán un viaje gratuito en el trenecito, acompañados de un adulto que pague su boleto.

“¡Una súper noticia! Éste próximo viernes 30 y sábado 31 de octubre, todos los niños que vengan disfrazados van a entrar completamente gratis, siempre y cuando midan hasta 1.40 de estatura y vengan acompañados de un adulto. Y aparte otra sorpresa: también van a tener una vuelta en el trenecito completamente gratis, acompañados de un adulto que pague su boleto”, dio a conocer Isabel Buenrostro Azúa.

Tirolesa a 50 pesos para niños y adultos

Otra de las atracciones que tendrá un precio especial será la tirolesa de 220 metros de longitud, cuyo costo será de 50 pesos tanto para niños como para adultos.

“Los invitamos a todos para que vengan a disfrutar, a divertirse este fin de semana al zoológico de Irapuato. Recuerden: es el viernes 30 de octubre, el día que no van a tener clases y el sábado 31 de octubre, cuando tenemos estas promociones increíbles. Tenemos otra sorpresita: para todos los que les gustan las aventuras extremas, la tirolesa va a estar a tan solo ¡50 pesitos niños y adultos!”, refirió Isabel Buenrostro.

Más de 500 animales de 120 especies

Además de las promociones, los visitantes podrán recorrer las instalaciones del zoológico y conocer a sus más de 500 animales de 120 especies. El parque también cuenta con un herpetario de acceso gratuito y el restaurante “El Rincón de Tomé”, que ofrece platillos a precios accesibles.

El ZooIra abrirá durante el fin de semana largo, incluido el lunes 2 de noviembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.