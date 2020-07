Estrella de la UFC golpea a un anciano en aparente altercado racista en Texas

En el video, se puede ver a Perry saliendo de un restaurante después de una aparente disputa, preguntando si ya habían llamado a la policía y discutiendo con el personal que le pedía que abandonase el local. Se aprecia cómo Perry se enoja más a medida que transcurren las acciones y finalmente amenaza a un hombre mayor diciéndole que lo dejaría inconsciente instantes previos de una confrontación física.

Se puede ver a Perry golpeando al hombre que inmediatamente cae al suelo. Las cosas naturalmente se intensifican a partir de ahí. Perry grita que no hizo nada cuando lo que pasó es evidente y desafía al restaurante a llamar a la policía usando insultos raciales varias veces.

Mike Perry in a bar fight last night over someone “touching him”.

This is pretty disgusting behaviour from a UFC calibre fighter. Acting like a complete child. pic.twitter.com/ZAuxZTtXtW

— MMA Eejit 🇮🇪 (@MMAEejit) July 8, 2020