Esterilizan gratuitamente a 13 perros y gatos en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Un total de 13 perros y gatos fueron esterilizados de manera gratuita durante una jornada de atención veterinaria realizada en la colonia Guadalupe, en Abasolo, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para prevenir la sobrepoblación y el abandono de mascotas.

La actividad se llevó a cabo en la calle Salamanca, donde el médico veterinario del Santuario Animal realizó las cirugías de esterilización a los animales llevados por sus propietarios.

El servicio forma parte de las jornadas gratuitas que se desarrollan en el municipio para facilitar el acceso a procedimientos veterinarios y promover la tenencia responsable de perros y gatos.

Buscan prevenir la sobrepoblación y el abandono de mascotas

De acuerdo con el Gobierno Municipal, las jornadas de esterilización tienen como propósito contribuir al control de la población de perros y gatos, así como fomentar una mayor responsabilidad entre las familias respecto al cuidado de sus animales.

La esterilización es una medida que ayuda a prevenir la reproducción no planificada y, con ello, reducir el riesgo de sobrepoblación y abandono.

Además, estas actividades forman parte de las acciones relacionadas con el bienestar animal y la salud pública en Abasolo.

Continuarán las jornadas gratuitas de esterilización

El Gobierno Municipal destacó la importancia de la participación de las familias en las jornadas, ya que el cuidado de las mascotas implica un compromiso permanente con su alimentación, salud y bienestar.

Mediante el trabajo del médico veterinario del Santuario Animal, se busca acercar estos servicios a diferentes sectores de la población y generar conciencia sobre la protección de los animales de compañía.

Las autoridades municipales informaron que continuarán promoviendo jornadas de esterilización gratuita para facilitar el acceso a estos servicios y fortalecer la cultura de tenencia responsable de perros y gatos en Abasolo.