Arrancarán los trabajos previos para la construcción del puente de Calzada de Guadalupe

Irapuato, Guanajuato.- Con una inversión conjunta cercana a los 410 millones de pesos, los gobiernos estatal y municipal preparan la construcción de un paso superior vehicular en el cruce de Calzada de Guadalupe con las vías del ferrocarril, en Irapuato, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los conflictos entre el tránsito de automóviles y el ferroviario.

Como parte de los preparativos para esta obra, a partir del viernes 30 de octubre se realizarán cierres y ajustes a la circulación en la zona, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

Los trabajos permitirán acondicionar el área donde se construirá el puente, implementar medidas de seguridad y preparar las condiciones necesarias para las siguientes etapas del proyecto.

Durante este periodo, se pidió a los conductores atender las indicaciones del personal de Tránsito y respetar la señalización que se coloque en las inmediaciones del cruce ferroviario.

Estado aportará 360 millones de pesos para el puente

El proyecto contempla una inversión estatal de 360 millones de pesos, además de una aportación municipal cercana a los 50 millones de pesos.

Los recursos municipales están destinados al desarrollo del proyecto ejecutivo, el programa de arbolado, el pago de afectaciones, las obras complementarias y la habilitación de vías alternas para mantener la circulación durante la construcción.

El paso superior vehicular busca mejorar las condiciones de movilidad en este cruce de la ciudad, donde coinciden el tránsito vehicular y el paso del ferrocarril.

Construirán cancha deportiva y áreas verdes debajo del puente

Además de la infraestructura vial, el proyecto contempla la construcción de una cancha de usos múltiples debajo del paso superior vehicular.

También se prevé la habilitación de áreas verdes, la colocación de mobiliario urbano y trabajos de mejoramiento de la imagen urbana.

La intervención incluirá iluminación LED y escénica como parte de las obras complementarias.

Cierres y ajustes a la circulación comenzarán el 30 de octubre

El Gobierno Municipal informó que los cierres y modificaciones al tránsito comenzarán el viernes 30 de octubre, como parte de las actividades previas a la construcción del puente.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus recorridos y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

El comunicado no especifica los tramos donde se aplicarán los cierres ni el tiempo que permanecerán las restricciones.

La construcción del paso superior vehicular forma parte de los proyectos de infraestructura contemplados en el Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27.