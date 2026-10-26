Concluye Feria de la Educación en Abasolo con actividades para estudiantes

Abasolo, Guanajuato.- Después de tres días de actividades informativas y dinámicas dirigidas a estudiantes, el Gobierno Municipal de Abasolo concluyó la Feria de la Educación, una iniciativa enfocada en acercar conocimientos y herramientas para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes del municipio.

La última jornada se llevó a cabo en la comunidad de Joya de Calvillo, donde distintas dependencias municipales participaron con actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la movilidad, la educación y el bienestar de los estudiantes.

Durante el encuentro, personal de las direcciones de Movilidad y Transporte, Ecología, Educación y del Sistema DIF Municipal compartió información sobre temas de interés para la formación y la vida cotidiana de las y los alumnos.

Dependencias municipales acercaron información a estudiantes

A través de las actividades organizadas durante la feria, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer temas relacionados con el cuidado del entorno, la movilidad y otros aspectos que contribuyen a su desarrollo.

La participación de las distintas áreas municipales permitió generar espacios de aprendizaje fuera del aula, mediante dinámicas orientadas a facilitar el acceso a información útil para niñas, niños y jóvenes.

La jornada realizada en Joya de Calvillo marcó el cierre de los tres días de actividades de la Feria de la Educación.

Buscan fortalecer el vínculo entre escuelas y dependencias municipales

La Coordinación de Educación y Atención a la Juventud de Abasolo impulsa este tipo de iniciativas con el propósito de fortalecer la relación entre las instituciones educativas y las dependencias del Gobierno Municipal.

Mediante estas actividades se busca acercar a las nuevas generaciones información y herramientas relacionadas con su formación, bienestar y participación en la vida cotidiana.

La Feria de la Educación concluyó con la participación de las áreas municipales involucradas, como parte de las acciones dirigidas a complementar el aprendizaje de los estudiantes mediante actividades fuera de las aulas.