Detienen a hombre que lesionó con arma blanca a guardia de seguridad

Redacción Notus17 agosto, 2025

Guanajuato, Gto.- Un hombre de 41 años fue detenido en la zona centro de la ciudad tras agredir con una navaja a un guardia de seguridad de un bar ubicado en la calle Sopeña.

De acuerdo al reporte, el hombre se encontraba agresivo al interior del establecimiento y al momento de indicarle que se tenía que retirar, agredió al guardia de seguridad con una navaja para después intentar huir, sin embargo, fue retenido por guardias comunitarios, de la zona.

Al llegar al lugar la Policía Preventiva aseguró la navaja con la que, de acuerdo con testigos, habría provocado la herida al trabajador.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

