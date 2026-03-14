Esperan más de 73 mil visitantes en la Feria de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La Feria de Pénjamo espera recibir a miles de visitantes y generar una importante derrama económica para el municipio, informó la presidenta municipal Yozajamby Molina, quien destacó que el evento busca consolidarse nuevamente como una celebración popular y accesible para todas las familias.

La alcaldesa señaló que la expectativa es superar o al menos igualar la afluencia del año pasado, cuando se registraron alrededor de 73 mil asistentes, lo que representó un beneficio económico para distintos sectores del municipio.

“Esperamos muchísimos visitantes de aquí de Pénjamo y de otros municipios que se vengan. Va a estar muy bien. Es una feria del pueblo porque otra vez retomamos cinco días gratuitos para que pueda ir toda la población, para que lleven a sus niños y para que sea algo también familiar”, expresó.

Molina explicó que uno de los objetivos principales es que la feria vuelva a ser un espacio accesible para la ciudadanía, permitiendo que más familias puedan disfrutar de las actividades.

Además, destacó que la convocatoria para comerciantes locales está abierta, con la intención de que participen el mayor número posible de vendedores y productores del municipio.

“Está aperturado para que todos puedan estar presentes. Vamos a tener el pabellón de artesanías completamente gratuito para que los artesanos de aquí del municipio puedan exhibir sus productos”, señaló.

La presidenta municipal subrayó que la derrama económica que genera la feria no solo beneficia a los comerciantes dentro del recinto ferial, sino también a sectores como hoteles, restaurantes y comercios locales, debido al flujo de visitantes.

Asimismo, invitó a quienes acudan al evento a aprovechar su estancia para conocer algunos de los principales atractivos turísticos del municipio, como Hacienda Corralejo, Zona Arqueológica Plazuelas y la comunidad de Magallanes.

“Pénjamo tiene mucho que ofrecer. Además de venir a la feria pueden visitar nuestros atractivos turísticos”, comentó.

En cuanto al costo del evento, la alcaldesa indicó que, la edición 2026 tendrá un presupuesto menor al de años anteriores, estimando una reducción cercana a 9 millones de pesos en comparación con las ediciones de 2023 y 2024, aunque precisó que aún no cuenta con la cifra exacta del gasto total.

Finalmente, señaló que pese a la reducción en recursos, el municipio buscará ofrecer espectáculos y artistas de calidad para mantener el atractivo de la feria y continuar impulsando la actividad económica local.