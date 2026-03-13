Incendio de pastizal en Santa Ana Pacueco alcanza 2 tráilers

Pénjamo, Guanajuato.- Un incendio de pastizal en la granja Aurora, Santa Ana Pacueco se extendió hacia una pensión de trailers ubicada al lado del restaurante Impala. Las llamas quemaron dos vehículos y quienes se encontraban en el lugar trataron de apagar el fuego y lograron retirar otros camiones para evitar más daños.

Al llegar los cuerpos de emergencia, comenzaron a realizar labores para mitigar el incendio. Aunque Hasta el momento se desconocen las causas específicas del percance, sin embargo, se especula que puede ser un evento provocado.

Además de las afectaciones físicas de los vehículos, se generó contaminación ambiental y preocupación de los lugareños por que se repitan este tipo de eventos.