Eso que tú me das: Pau Donés se despide

Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, murió este martes en Barcelona a los 53 años de edad a consecuencia del cáncer que se le diagnosticó en 2015. El artista, padecía un cáncer de colón apenas en marzo de este año había regresado a la escena musical con un nuevo disco “Tragas o escupes”.

La familia Donés Cirera informó del fallecimiento del músico y mostró su agradecimiento a médicos y a todo el personal de los hospitales en los que fue tratado por “todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo; pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, señaló la familia.

“Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.

‘Eso que tú me das’ es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”.

“Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no”, Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo