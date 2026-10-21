Carretera Abasolo-Maritas avanza en trabajos de rehabilitación

Abasolo, Guanajuato.- Con el objetivo de mantener en buenas condiciones las carreteras estatales y brindar traslados más seguros a las familias guanajuatenses, la Secretaría de Obra Pública (SOP), realiza trabajos de conservación periódica en la carretera Abasolo – Maritas, con una inversión de 11 millones 196 mil 358 pesos.

El secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, informó que los trabajos contemplan la intervención de 5.88 kilómetros de carretera, mediante el fresado de la superficie de rodamiento y la colocación de nueva carpeta asfáltica, acciones que contribuyen a mejorar la circulación y la seguridad vial.

Destacó la importancia de estas labores para los cerca de 155 mil habitantes de la zona, ya que contar con carreteras en buenas condiciones facilita los traslados para llegar a casa, acudir a los centros de trabajo y realizar las actividades cotidianas.

Esta vialidad registra un tránsito diario promedio anual de 6 mil 245 vehículos, por lo que su conservación es fundamental para mantener una conexión funcional y segura para quienes transitan por esta ruta.

Pérez Beltrán señaló que estos trabajos forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura carretera, impulsadas por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el propósito de conservar las vialidades y prolongar su vida útil.

“Conservar nuestras carreteras es fundamental. Por eso, mantenemos un trabajo constante para atender la infraestructura y evitar su deterioro”, expresó el funcionario estatal.