Cuatro destilados de Guanajuato ganan medallas en Mundo Mezcal 2026

Guanajuato.- Cuatro destilados de Guanajuato obtuvieron medallas en la segunda edición de Mundo Mezcal 2026, realizada del 16 al 18 de octubre en Campo Marte, en la Ciudad de México. En el encuentro participaron 15 empresas del estado para promover sus productos y ampliar sus oportunidades comerciales.

Los reconocimientos fueron para Mezcal Don Tarrantas, de San Felipe, que obtuvo medalla de oro; Mezcal Espanta Espíritus, de Pénjamo, y Tequila Corralejo Blanco, también de Pénjamo, que recibieron medallas de plata; mientras que Casa Trece Cielos Mezcal & Espíritus, de Dolores Hidalgo C.I.N., consiguió una medalla de bronce.

Cuatro medallas para marcas guanajuatenses

Los resultados reconocieron a productores de distintos municipios del estado y dieron visibilidad a sus destilados durante una plataforma dedicada a la cultura del agave, la exhibición de productos y los encuentros de negocios.

De las 15 empresas guanajuatenses participantes, 14 cuentan con el distintivo Marca Guanajuato, que identifica productos y servicios elaborados en la entidad.

Guanajuato promueve sus productos en nuevos mercados

La participación estatal formó parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Economía para promover a las empresas locales, ampliar sus canales de comercialización y vincularlas con nuevos mercados.

Mundo Mezcal reunió a productores y expositores en torno a los destilados de agave, además de ofrecer espacios de exhibición y venta de mezcales, tequilas, alimentos y otros productos regionales. La presencia de cocineras tradicionales en la zona gastronómica también formó parte de la muestra de la riqueza cultural y productiva de Guanajuato.

Con esta participación, las empresas guanajuatenses tuvieron la oportunidad de presentar sus productos ante nuevos consumidores y compradores, mientras que las medallas obtenidas dieron reconocimiento a cuatro marcas del estado.