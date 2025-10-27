Entregan nueva motobomba y más equipamiento al SIMUB

Guanajuato, Guanajuato.- Gracias a las aportaciones voluntarias al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) y a recursos proporcionados por el gobierno municipal, los integrantes del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) recibieron nuevo equipamiento y una unidad que fortalecerá la atención de incendios y emergencias en la capital del estado.

Un camión recién adquirido reforzará el parque vehicular del SIMUB y permitirá ofrecer servicios más eficientes de atención a emergencias y combate de incendios. Entre el equipo recibido se incluyen casacas, pantalones, botas, mascarillas, mangueras, cilindros, camisolas y material pedagógico, entre otros implementos esenciales para la labor diaria del cuerpo de bomberos.

El comandante del SIMUB, Rafael Iztayul Zamudio Hernández, informó que la inversión total ascendió a cerca de 500 mil pesos, destinados al traslado del camión contra incendios y al nuevo equipamiento, todo proveniente de los Estados Unidos.

La presidenta municipal, Samantha Smith Gutiérrez, destacó que esta acción fue posible gracias a la novena edición de la carrera con causa “Superhéroes SIMUB”, así como al apoyo conjunto del SIMAPAG, de las empresas patrocinadoras y de todas las personas que creen en esta noble institución.

La Presidenta Municipal reconoció además el respaldo de la asociación HERO SAVER, cuyas gestiones y donaciones fueron clave para concretar esta entrega.