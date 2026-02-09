Diputada de MORENA critica obras del jardín de Irapuato

Irapuato, Guanajuato. La diputada plurinominal por MORENA, Maribel Aguilar González criticó el gasto que se ha realizado en el jardín, frente a la presidencia de Irapuato y la visita de funcionarios a la FITUR en España, aunque en ese viaje también se incluyeron a miembros de su partido en todo el Estado.

“Desde el centro de Irapuato, frente a Presidencia Municipal, pregunto: ¿cuánto se ha gastado en este jardín?, cada administración cambia todo, se invierten millones y solo dejan deudas. ¿Y FITUR? ¿Qué beneficios reales trajo? Irapuato no merece esto”, escribió la legisladora.

Hay que señalar que las remodelaciones al jardín de Irapuato, han sido de manera paulatina al paso de los años y la aprobación de las mismas, han tenido la anuencia tanto de regidores de MORENA como de legisladores de dicho partido al aprobar el presupuesto municipal.

Al igual en relación al viaje para la atracción de turismo realizado a España por funcionarios de Irapuato, fue una comitiva que incluyó la participación de la diputada local por Morena, Miriam Reyes Carmona y los regidores los regidores morenistas Julio César García Sánchez, Celia Carolina Valadez Beltrán y Fernanda Arellano Caudillo.