Entre críticas y apoyo ebrardista, Emmanuel Reyes busca ser candidato en León

León, Guanajuato.- Ante unas mil personas, tanto de colonias y fraccionamientos populares como procedentes de otros municipios, el senador Emmanuel Reyes Carmona celebró su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en León, cargo que –de obtener- le haría ser candidato a la presidencia municipal.

El senador, quien afirma vivir en León –comunidad de los López- desde hace tres años, realizó un acto en la Calzada de los Héroes, frente al Arco de la Calzada, y reunió a militante, actores políticos locales y liderazgos estatales. También estuvieron presentes diputadas y diputados locales y federales, consejeras y consejeros estatales y nacionales, así como integrantes de comités seccionales.

Hizo una verbena popular con mariachi y guacamayas para las y los asistentes y agradeció el acompañamiento. Señaló que decidió realizar el registro frente a la gente porque la política debe hacerse caminando, escuchando y manteniéndose cerca de las familias.

Planteó que León debe avanzar con un proyecto que escuche a sus colonias, fraccionamientos y comunidades, y atienda las necesidades de las familias, las juventudes y las personas trabajadoras. Entre los temas que destacó están los servicios públicos, la planeación del crecimiento de la ciudad, las oportunidades para las y los jóvenes y el acceso al agua.

También señaló que hay problemas que requieren atención, como las adicciones y sus causas sociales, así como la necesidad de reconstruir el tejido social y generar oportunidades para las familias y las juventudes.

En materia de movilidad, advirtió que muchas personas tardan demasiado en trasladarse de una colonia a otra para llegar al trabajo, la escuela o realizar sus actividades cotidianas. Por ello, llamó a escuchar a quienes enfrentan esos recorridos y a buscar soluciones que faciliten los traslados en la ciudad.

Asimismo, retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a defender la soberanía, la dignidad y la independencia de México. Señaló que el respeto a la voluntad popular debe guiar también la construcción del proyecto para León.

Los defienden Hades y David Martínez

Ante los cuestionamientos especialmente de Ricardo Sheffield, otro senador morenista, la diputada local y su coordinador, David Martínez Mendizábal hablaron para hablar a favor del villagranense.

Destacaron que Reyes Carmona conoce la problemática de León y minimizaron las voces en su contra. Martínez Mendizábal es parte del grupo político de Marcelo Ebrard y en esta ocasión debió también responder a cuestionamientos por un escándalo que protagonizó en estos días su esposa, la senadora Malú Mícher.

En el acto estuvieron presentes la expriista Bárbara Botello, quien fuera la primera mujer en presidir el municipio, y el silaoense Ricardo García Oceguera, entre otros políticos de la región.