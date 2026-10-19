CONALEP Guanajuato selecciona cuatro proyectos para la Cumbre Estatal de Emprendedores 2026

Guanajuato, Gto.- Cien estudiantes de CONALEP Guanajuato presentaron 28 proyectos de negocio durante el preselectivo rumbo a la Cumbre Estatal de Emprendedores CEPPEMS 2026. Los equipos ganadores de las cuatro categorías representarán a la institución en la competencia estatal.

Los proyectos se evaluaron en las categorías de Desarrollo social y bienestar comunitario; Innovación tecnológica y digital; Sostenibilidad y economía circular; e Idea de negocio.

Estos son los proyectos que representarán a CONALEP Guanajuato

Los primeros lugares del preselectivo fueron para los siguientes equipos:

Desarrollo social y bienestar comunitario: Lumi Sense, del Plantel León II.

Lumi Sense, del Plantel León II. Innovación tecnológica y digital: Manitas, del Plantel Salvatierra.

Manitas, del Plantel Salvatierra. Sostenibilidad y economía circular: Ecolotl, del Plantel Acámbaro.

Ecolotl, del Plantel Acámbaro. Idea de negocio: Mermelada Verde-Mentha, del Plantel San Felipe.

En la categoría de Desarrollo social y bienestar comunitario, el segundo lugar fue para REHAB-X, de Irapuato II, y el tercero para Safe Ride, de Cortazar.

En Innovación tecnológica y digital, ACT, del Plantel Acámbaro, obtuvo el segundo lugar, mientras que C-Kiosco, de Cortazar, quedó en tercero.

En Sostenibilidad y economía circular, Ciclo-Fit, de Pénjamo, consiguió el segundo lugar y Agrolep, de Irapuato, el tercero.

Por último, en Idea de negocio, Mayo Power, de Acámbaro, obtuvo el segundo lugar y Nutzuzuy, mermeladas de pitahaya roja, de Valle de Santiago, el tercero.

Evalúan propuestas de estudiantes

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes del Instituto de Innovación, la Universidad de Guanajuato y autoridades de Silao, quienes analizaron las propuestas presentadas por los estudiantes.

Durante el evento, el director general de CONALEP Guanajuato, Nicolás Gutiérrez Ortega, destacó la importancia de ofrecer espacios para que las y los jóvenes pongan en práctica sus conocimientos, desarrollen soluciones y fortalezcan sus competencias emprendedoras.

En representación de la Secretaría de Educación de Guanajuato participó Itzel Vázquez Salazar, jefa de Fortalecimiento a Planes y Programas de Estudio.

La Cumbre Estatal de Emprendedores CEPPEMS 2026 forma parte de las iniciativas de coordinación entre instituciones de educación media superior para impulsar la creatividad, la innovación y las capacidades de emprendimiento entre los estudiantes.